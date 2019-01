Poste Italiane: Poste Vita aderisce ai principles for sustainable insurance

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Poste Vita, la compagnia assicuratrice del Gruppo Poste Italiane, ha annunciato di avere aderito ai principles for sustainable insurance (PSI), confermando così l’impegno del gruppo ad applicare i principi promossi dalle Nazioni Unite e a farsene promotrice attraverso i programmi United Nations Global Compact United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)."L’attuazione dei principi rappresenta per Poste Vita un ulteriore passo concreto e tangibile per contribuire alla promozione e innovazione del sistema Paese, garantendone uno sviluppo economico sostenibile - ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane - In linea con il Piano di Sostenibilità adottato dal Gruppo Poste Italiane, Poste Vita ha sottoscritto i Principles e si appresta ad essere un'azienda leader nella diffusione di una cultura sostenibile attraverso un’efficace integrazione dei criteri Environmental, Social e Governance (ESG) nelle politiche assicurative e finanziarie".