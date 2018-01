Poste Italiane: Del Fante, accordi con Anima e Cdp fondamentali per strategia gruppo

Titta Ferraro 19 gennaio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

"Gli accordi con Anima e Cdp sono fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia". Così il Matteo Del Fante, a.d. di Poste Italiane, nel dettagliare ieri agli analisti gli accordi di partnership con Anima SGR e la revisione degli accordi con Cdp sui libretti di risparmio postali.L'accordo con Anima sarà perfezionato a febbraio e il closing, sottoposto al via libera delle autorità competenti, è previsto entro la fine del quarto trimestre del 2018. Del Fante ha rimarcato come l'azienda punti ad offrire un portafoglio più ampio con l’obiettivo di "creare valore per gli azionisti, aumentando i ricavi e la redditività da parte di attuali e futuri clienti con l’effetto di rafforzare il network nel settore dell’asset management e il marchio".