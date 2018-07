Portobello: sottoscritto accordo per apertura 2 nuovi punti vendita

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Portobello ha siglato due accordi per l’acquisizione degli spazi relativi all’apertura di due nuovi punti vendita a insegna Portobello. Il primo è localizzato a Roma in Piazza Santa Maria Maggiore, in zona centrale e prossimo alla stazione Termini. Entrambe le aperture sono previste tra settembre e ottobre 2018.La società, specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter, è sbarcata sull'Aim Italia la scorsa settimana.