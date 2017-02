Popolare di Vicenza: emesso bond garantiti per 3 miliardi euro

Luca Fiore 3 febbraio 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo Veneto Banca, che ieri sera ha annunciato di aver emesso due bond garantiti per 3,5 miliardi di euro, è la volta della Banca Popolare di Vicenza. L’istituto ha reso noto di aver realizzato un’emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016, per 3 miliardi di euro nominali.



La cedola è fissata allo 0,5% e la scadenza 03/02/2020 (ISIN: IT0005238859).



“Il titolo è stato sottoscritto interamente dall’emittente e sarà venduto sul mercato, o utilizzato come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento”, si legge nel comunicato.