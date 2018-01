Popolare di Vicenza: accordo per la cessione di Nem Sgr

alessandro chiatto 31 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

I commissari liquidatori della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita per la cessione del 100% di Nem Sgr a Lrw. Come si legge in una nota, la scelta è avvenuta al termine di un processo competitivo. L'operazione dovrà ora essere approvata dalla Banca d'Italia. La Popolare di Vicenza in liquidazione è stata assistita dagli advisor Elm Capital Associates per gli aspetti finanziari e da Clifford Chance per gli aspetti legali.