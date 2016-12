Popolare di Vicenza: Quaestio verserà 310 milioni in conto futuro aumento di capitale

Luca Fiore 21 dicembre 2016 - 18:54

MILANO (Finanza.com)

Banca Popolare di Vicenza ha annunciato che Quaestio Capital Management, in qualità di società di gestione del Fondo Atlante, si è impegnata a versare 310 milioni entro il 5 gennaio 2017, in conto futuro aumento di capitale.



“Il sostegno finanziario dell’azionista di controllo è finalizzato a rafforzare i coefficienti patrimoniali del Gruppo Banca Popolare di Vicenza alla luce degli impatti che potrebbero generarsi dai complessi processi valutativi di fine esercizio attualmente in corso”.