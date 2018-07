Popolare di Sondrio: acquisito il 100% del capitale sociale di Prestinuova

Luca Fiore 23 luglio 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Banca Popolare di Sondrio ha annunciato di aver perfezionato il closing con Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa per l’acquisizione della partecipazione totalitaria in PrestiNuova, società specializzata nell’erogazione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento.“L’ingresso di PrestiNuova all’interno del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio è finalizzato al rafforzamento del progetto di specializzazione nel settore del credito al consumo e consentirà di realizzare importanti sinergie con la controllata Banca della Nuova Terra S.p.A., attiva nel medesimo settore creditizio”, riporta la nota dell’istituto.