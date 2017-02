Popolare Vicenza, partito collocamento bond da 3 miliardi euro

Marco Berton 20 febbraio 2017 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

E' partito questa mattina il collocamento sul mercato istituzionale dei bond della Banca Popolare di Vicenza garantite dallo Stato, titoli emessi lo scorso 3 febbraio per il momento sottoscritte integralmente dalla banca. Si tratta in particolare di titoli da nominali 3 miliardi, cedola 0,5% e scadenza 3 febbraio 2020 con codice Isin IT0005238859. Entro pochi giorni dovrebbe essere dato il via libera anche alle emissioni di Veneto Banca: secondo quanto riportato da organi di stampa nazionali questa operazione dovrebbe avere un importo complessivo di 3,5 miliardi di euro.