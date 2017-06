Popolare Vicenza: emissione obbligazione garantita dallo stato per 2,2 miliardi di euro

Luca Fiore 1 giugno 2017 - 19:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Popolare di Vicenza ha reso noto di aver effettuato una seconda emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro. Il tasso nominale annuo lordo è allo 0,50% e la scadenza è fissata per il 1° giugno 2020.



All’emissione è stato assegnato un rating “BBB” da parte di Fitch e “BBB (high)” da parte di DBRS, in linea con il rating assegnato dalle rispettive agenzie alla Repubblica Italiana.



Il titolo è stato sottoscritto interamente dall’emittente e verrà utilizzato per incrementare i buffer di liquidità del Gruppo. Con questa emissione le obbligazioni in essere con garanzia statale emesse dalla Banca ammontano a 5,2 miliardi.