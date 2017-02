Popolare Vicenza-Veneto Banca: Viola, fusione necessaria e alte probabilità ingresso Stato

Titta Ferraro 16 febbraio 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Elevate probabilità di un ingresso dello Stato nel capitale di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Lo rimarca l'amministratore delegato di Banca Popolare Vicenza (Bpvi), Fabrizio Viola, in un'intervista al Sole 24 ore. "La misura dell'intervento - rimarca Viola - dipenderà dall'interlocuzione con Bce e da quella tra Mef e Atlante". Bce che dovrà esprimersi sul fabbisogno di capitale delle due banche. Il numero uno di Bpvi ha rimarcato come la fusione tra le due banche venete è necessaria per dare un futuro ai due istituti.