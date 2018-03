Popolare Sondrio: cda intende proporre aumento capitale per 40 mln per acquisto CariCento

Daniela La Cava 26 marzo 2018 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio ha deliberato di convocare l’assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 aprile e in seconda seduta il 28 aprile, per deliberare in merito a un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi con conferimento di beni in natura. L'operazione, si legge in una nota dell'istituto di credito lombardo, è al servizio della possibile realizzazione dell’operazione di acquisto della Cassa di Risparmio di Cento (CariCento). A tale riguardo, Popolare di Sondrio comunica che le trattative con la Fondazione sono in fase avanzata di negoziazione e, laddove le parti trovino un accordo di reciproca soddisfazione su tutti i termini e condizioni dell’operazione, ci si attende che gli accordi vincolanti possano essere sottoscritti nel corso delle prossime settimane.