Popolare Milano in netto calo (-1,7%): pesa taglio rating da Fitch

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Peggior titolo del listino italiano dopo i primi minuti di scambi si conferma la Popolare di Milano che cede oltre un punto percentuale e mezzo scendendo in area 0,3930 euro. L'azione accusa secondo il parere di alcuni analisti il taglio di rating deciso dagli analisti di Fitch Rating che venerdì scorso avevano tagliato di due livelli il giudizio sulla solidità patrimoniale della Popolare lombarda portandolo da "BB+" a "BB-".

Downgrade anche per il Banco Popolare con il rating sceso da "BB+" a "BB". Il titolo del Banco cede anch'esso un punto percentuale e mezzo in area 2,5 euro.