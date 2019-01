Ponte Morandi: Aspi versa importi per espropri

Daniela La Cava 23 gennaio 2019 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha disposto, su richiesta del commissario straordinario il versamento degli importi richiesti per il pagamento degli espropri necessari alla ricostruzione del Ponte Morandi a Genova lo scorso agosto. È quanto si legge in una nota della società del gruppo Atlantia nella quale precisa che "ritiene opportuno fino al 31 gennaio, termine concesso dal commissario, approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte".