Ponte Genova, Renzo Piano presenta progetto per la ricostruzione

Alessandra Caparello 28 agosto 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

L’architetto Renzo Piano ha presentato oggi al presidente della regione Liguria Giovanni Toti il suo progetto per la ricostruzione del ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. “Il ponte dovrà essere costruito da tecnici e ingegneri capaci, io ho pensato soprattutto al suo lato estetico, poiché il nuovo viadotto non solo dovrà essere funzionale ma anche bello e rappresentare degnamente la nostra città", ha detto l'architetto.L'architetto ha infine aggiunto: "Non credo nemmeno ai tempi record per la ricostruzione. Credo nei tempi giusti, bisogna fare presto ma non in fretta. Non penso ad altro che a quel ponte".