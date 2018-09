Polizze dormienti: l'Ivass ne risveglia 187mila e amplia la ricerca a 16 anni

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Sono state finora “risvegliate” 187.493 polizze, per un totale di 3,5 miliardi di euro, già pagati ai beneficiari o in corso di pagamento. Lo ha reso noto l’Ivass, rendendo noto come tale attività sia state resa possibile grazie alle verifiche effettuate dalle imprese e al successivo incrocio dei codici fiscali con l’Anagrafe Tributaria. L’Istituto aggiunge che restano da indagare altri 900.000 contratti, relativi per la maggior parte a polizze temporanee caso morte. L’Ivass comunica che ha altresì deciso di ampliare il perimetro di ricerca, arrivando così a coprire 16 anni di possibile dormienza.