Pmi: Ir Top con consorzio camerale per quotazione su Aim Italia

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Il mercato Aim Italia di Borsa Italiana, con 94 aziende quotate e una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro per un giro d’affari pari a 3,5 miliardi di euro, ricopre un ruolo importante nell'ambito dell’economia nazionale. E in questo scenario, il consorzio camerale per il credito e la finanza e Ir Top consulting hanno siglato un accordo quadro con l’obiettivo di affiancare le Pmi italiane in un percorso verso la quotazione sul mercato Aim Italia."L’auspicio - si legge in una nota - è quello che le imprese riconoscano nella quotazione un valido strumento di supporto finanziario di medio-lungo termine e che possano, a seguito del loro percorso formativo e informativo, quotarsi con consapevolezza e profitto".L’accordo prevede l’organizzazione di tre incontri istituzionali rivolti alle imprese operanti sul territorio da realizzarsi con la collaborazione del sistema camerale. In tali occasioni le imprese lombarde potranno interfacciarsi, nell’ambito di un incontro riservato, con professionisti ed esperti operanti nel settore, approfondendo modalità, vantaggi e oneri legati alla quotazione su Aim Italia, anche in riferimento alla necessità di adottare profili di governance e livelli di trasparenza adatti alle richieste degli investitori.