Pmi: Calenda, per imprese italiane ampie opportunità commerciali in Indonesia

Titta Ferraro 16 maggio 2017 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

"Italia e Indonesia hanno ampi spazi di collaborazione; esistono opportunità commerciali concrete per le imprese italiane di creare partnership su misura nell'area; i settori trainanti sono quelli delle infrastrutture, dell’agroalimentare e dell’energia". Sono i dossier principali affrontati dal Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso della visita istituzionale di due giorni in Indonesia.



Il Ministro Calenda ha incontrato il Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, Yasonna Laoly. Al centro dei colloqui i temi relativi alla proprietà intellettuale, alla tutela dei marchi ed alla lotta alla contraffazione.



Sul fronte energetico, nel corso del bilaterale tra Calenda e il Vice Ministro Arcandra Tahar, è stato firmato un Memorandum di intesa in materia di cooperazione energetica. Il faccia a faccia ha avuto ad oggetto, inoltre, il tema delle rinnovabili.