Piteco: stretta partnership con Ebury per pagamenti internazionali in oltre 140 valute

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Piteco, player di riferimento nel settore del software finanziario, ha siglato una partnership strategica con la società fintech inglese Ebury International Payments Solution per la realizzazione e distribuzione di una piattaforma integrata per i pagamenti delle medie e grandi aziende in oltre 140 paesi del mondo. "Il vantaggio per i clienti è rilevante e duplice: da un lato abbiamo l’automazione completa del processo di pagamento, con garanzia di sicurezza, dall’altro la significativa riduzione dei costi di transazione con l’estero”, ha sottolineato Paolo Virenti, amministratore delegato di Piteco.