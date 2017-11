Pirelli: titolo in lieve rialzo a Piazza Affari, esercitata parziale opzione greenshoe

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta della settimana poco mossa per Pirelli a Piazza Affari, dove il titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera sale dello 0,29% a 6,965 euro ad azione. Ieri sera a mercati chiusi Pirelli ha annunciato che J.P. Morgan Securities ha esercitato parzialmente l’opzione greenshoe, concessa da Marco Polo International Italy, per 18.904.836 azioni (pari a circa l’1,9% del capitale sociale di Pirelli) rispetto alle 50.000.000 azioni (pari al 5% del capitale sociale di Pirelli) che erano state oggetto di over-allotment. Pertanto, spiega Pirelli, "ciò comporterà la restituzione a Marco Polo International Italy 31.095.164 azioni ordinarie di Pirelli (pari a circa il 3,1% del capitale sociale) oggetto di prestito ai sensi dell’over-allotment".Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è di 6,50 euro per azione per un controvalore complessivo pari a circa 122,9 milioni. Il regolamento dell’opzione greenshoe e la di restituzione 31.095.164 azioni ordinarie di Pirelli oggetto di prestito ai sensi dell’over-allotment, avverrà il prossimo 7 novembre 2017.