Pirelli: sospeso fino al 7 settembre lo stabilimento del Venezuela

Alessandra Caparello 29 agosto 2018 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Sospesa l’attività produttiva dello stabilimento di Pirelli in Venezuela fino al 7 settembre prossimo. Lo comunica la Pirelli de Venezuela CA, la controllata al 96,2% da Pirelli in una lettera inviata al ministro del Lavoro e all'Ispettore del lavoro di Guacara.Motivo della sospensione tecnica l’insufficienza di scorte di materie prime. Nella missiva la Pirelli fa riferimento alle difficoltà nelle operazioni in arrivo a Puerto Cabello.