Pirelli sale in Borsa in attesa dei conti 2017. Mediobanca guarda già ai numeri del 2018

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari Pirelli attende in territorio positivo i conti 2017: il titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera avanza di circa mezzo punto percentuale a 7,526 euro ad azione. Verrà diffuso anche l'outlook per l'anno in corso.Secondo le stime di consensus, pubblicate sul sito della società, i ricavi dovrebbero salire dell'8,7% a 5,41 miliardi di euro, mentre l'Ebit dovrebbe attestarsi a 671 milioni. Il risultato netto da attività correnti di Pirelli per il 2017, sempre secondo il consenso, dovrebbe invece raggiungere quota 252 milioni. "Quello odierno rappresenta un test chiave per la società sul raggiungimento degli obiettivi del piano e sulla capacità del gruppo di avere un mix di prodotti con una profittabilità in aumento", affermano gli analisti di Mediobanca Securities, che confermano la raccomandazione "outperform" con target price di 7,8 euro ad azione su Pirelli che ha fatto il suo ritorno a Piazza Affari lo scorso ottobre."Per quanto riguarda i numeri 2018, ci attendiamo ricavi in rialzo dell'8,6% contro il +5,9% del consensus", aggiungono gli esperti di Mediobanca Securities precisando che le stime di basano sull'assunzione di un cambio euro/dollaro a 1,17.