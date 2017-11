Pirelli: ricavi 2017 attesi in crescita di circa il 9%

Titta Ferraro 6 novembre 2017 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Sulla base dei risultati conseguiti nei primi 9 mesi dell'anno, Pirelli si attende per l'intero 2017 ricavi in crescita di circa il 9% rispetto ai 4,976 miliardi di euro di fine 2016, con un peso crescente della componente High Value, che sarà superiore al 57% dei ricavi complessivi a fine 2017 (55% a fine 2016). L'Ebit Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ante costi start-up è atteso a circa 930 milioni di euro, rispetto a 844 milioni di euro di fine 2016, con un’incidenza del segmento High Value che crescerà dall’81% di fine 2016 a circa l’83% a fine 2017; L'Ebit Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ammortamenti identificati in sede di PPA è invece atteso a circa 880 milioni di euro, rispetto a 844 milioni di euro di fine 2016. Il rapporto fra posizione finanziaria netta ed Ebitda Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ante costi start-up è visto inferiore a 3 volte, rispetto a 4,6 volte di fine 2016. Capex stimato in aumento a circa il 9% dei ricavi (6,8% al fine 2016) per effetto della crescita degli investimenti in Romania, Messico, dell’upgrade sull’High Value in Brasile e della riconversione a marca Pirelli di Aeolus Car.