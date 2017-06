Pirelli: quotazione a Piazza Affari prevista a ottobre, ChemChina scenderà sotto il 50% (Ansa)

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Pirelli dovrebbe fare ritorno a Piazza Affari il prossimo autunno, per la precisione il prossimo 4 ottobre. Lo riporta l'Ansa, citando fonti anonime vicine alla vicenda, secondo cui il calendario per la quotazione prevede l'inizio del roadshow a settembre e la definizione della forchetta di prezzo a fine settembre. Secondo l'indiscrezione, i cinesi di ChemChina, che controllano Pirelli con una quota pari al 65%, dovrebbero scendere sotto il 50% con la quotazione in Borsa che garantirà un flottante del 30%.