Pirelli, post warning Continental: nessun impatto su previsioni 2018

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

"In merito alle ipotesi, circolate e riprese dalla stampa, di possibili deterioramenti del mercato tyre per il 2018, Pirelli comunica che non rileva cambiamenti significativi nei mercati in cui opera che abbiano impatti sulle proprie previsioni relative all’esercizio in corso e comunicate al mercato il 7 agosto 2018 in occasione della presentazione dei dati relativi al primo semestre 2018". A dirlo Pirelli in una nota stampa ufficiale dopo che il titolo ha ceduto oltre il 4% in Borsa ieri in scia alla revisione al ribasso dei target 2018 annunciata dalla tedesca Continental.