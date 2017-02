Pirelli pensa al ritorno in Borsa nel 2018 (Il Messaggero)

Titta Ferraro 7 febbraio 2017 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe prendere forma nei prossimi mesi il progetto di ritorno in Borsa di Pirelli. Stando a quanto riportato oggi da Il Messaggero, l’obiettivo sarebbe la quotazione, probabilmente a Piazza Affari, verso metà 2018. La strategia poggerebbe su tre passaggi: rifinanziamento di Pirelli Industrial, società nella quale sono stati conferiti gli asset relativi alle gomme per camion e mezzi pesanti di cui Aeolus (controllata da ChemChina) ha il 10%, rifinanziamento di una quota di debito di Pirelli & C. e infine sbarco in Borsa.

Attualmente la Bicocca è controllata al 65% da Cnrc (ChemChina), al 22,4% da Camfin - dove sono presenti Tronchetti e i suoi alleati storici (Nuove Partecipazioni), Intesa Sp, Unicredit tramite Coinv - e al 12,6% dai russi di Lti. I cinesi, stando sempre a quanto riportato dal quotidiano romano, si sono impegnati a diluirsi sotto al 50% e negli accordi è rimarcato che sede e ricerca rimangano in Italia.