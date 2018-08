Pirelli in forte recupero, warning Continental impatta poco sulle altre big del settore

Titta Ferraro 23 agosto 2018 - 11:23

Tentativo di recupero per Pirelli (+2,73% a 7,488 euro) dopo il tonfo di ieri legato al warning sul 2018 lanciato da Continental. Il gruppo della Bicocca ha precisato che non rileva cambiamenti significativi nei mercati in cui opera che abbiano impatti sulle proprie previsioni relative all'esercizio in corso e comunicate al mercato il 7 agosto 2018 in occasione della presentazione dei dati relativi al primo semestre 2018.In commento al warning di Continental, il secondo dell'anno, gli analisti di Equita Sim rimarcano come a livello settoriale è ovviamente negativo più per Michelin che ha una parte rilevante di car standard e truck (oltre 1/3 del fatturato) che per Pirelli (solo auto, focalizzata sul premium). "A livello settoriale è comunque positiva la conferma della disciplina sui prezzi, dato che nel recente passato Continental aveva un po' deviato rispetto ai principali competitor", aggiunge Equita.