Pirelli confermata come fornitore di pneumatici in Formula 1 fino al 2023

Valeria Panigada 26 novembre 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Pirelli allunga di quattro anni la sua presenza in Formula 1 come partner globale di pneumatici. Conclusa positivamente qualche settimana fa la fase di convalida tecnica con la FIA, anche la trattativa con FOM ha avuto successo e al contratto attuale, in scadenza a fine 2019, si aggiungerà una nuova partnership per il quadriennio 2020-2023. “Il prolungamento della nostra partnership con Formula 1 fino al 2023 è una grande notizia - ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente e amministratore delegato di Pirelli - Il nuovo accordo estenderà la nostra presenza nei Gran Premi a 13 stagioni consecutive".