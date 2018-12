Pirelli, concluso riacquisto parziale del bond 2023 per 47 mln

Valeria Panigada 19 dicembre 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Inriferimento al programma di riacquisto del prestito obbligazionario al 2023 fino a massimi 50 milioni di euro, Pirelli ha fatto sapere di aver riacquistato il bond per un totale di 47 milioni. Oggi infatti, su mandato di Pirelli, Goldman Sachs ha proceduto con l'acquisto di ulteriori bond per 3 milioni di euro, dopo quelli di 17,6 milioni e 26,4 milioni effettuati nelle scorse settimane. A conclusione del programma, quindi, sono stati riacquistati e annullati bond per un valore di 47 milioni di euro a un prezzo medio di 96,110%.