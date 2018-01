Pirelli: ceduta l'intera partecipazione in Mediobanca, proventi per 152,8 milioni

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Pirelli ha annunciato questa mattina di aver concluso con successo la cessione di 15,75 milioni di azioni Mediobanca, pari a circa l'1,78% del capitale, che rappresentava l'intera partecipazione che deteneva in maniera diretta nella banca. L'operazione è avvenuta tramite accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati in Italia e all'estero. La cessione ha generato 152,8 milioni di proventi netti per Pirelli. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per lunedì 15 gennaio.