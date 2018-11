Pirelli acquista e annulla bond 2023 per 17,6 milioni

Valeria Panigada 20 novembre 2018 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Oggi Pirelli ha acquistato e contestualmente annullato obbligazioni per un valore complessivo di 17,6 milioni. I bond sono stati acquistati da Goldman Sachs, su mandato del gruppo degli pneumatici, a un prezzo medio di circa 96,149% per obbligazione. Il programma di acquisto parziale dei bond fino a massimi 50 milioni si protrarrà fino al prossimo 14 dicembre, salvo il raggiungimento in anticipo dell'importo previsto. In scia a questa operazione, il valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione è pari a 582,4 milioni.