Piquadro, trattative in esclusiva con Richemont per potenziale acquisizione Lancel

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Piquadro ha annunciato stamattina che sono in corso trattative in esclusiva con Richemont per la potenziale acquisizione da parte i Piquadro della Maison Lancel. "Allo stato non sono stati sottoscritti documenti vincolanti e sono state da poco avviate le attività di due diligence ", spiega la società di Silla di Gaggio Montano in una nota, precisando, tuttavia, che "qualora l’esito della due diligence fosse positivo e le parti dovessero raggiungere un accordo definitivo sui termini e le condizioni dell’acquisizione, l’operazione potrebbe essere perfezionata entro la metà dell’anno in corso". Sarà cura della società, conclude la nota, informare il mercato, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla prospettata acquisizione.