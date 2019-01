Piquadro investe nella startup Vintag dedicata al vintage

Valeria Panigada 4 gennaio 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo Piquadro ha annunciato la sua prima incursione nell’economia circolare, la filosofia basata sui concetti di riciclo e riuso. Nell’ambito di un progetto che vedrà protagonista lo storico marchio di pregiata pelletteria fiorentina The Bridge, il gruppo investirà, attraverso il programma di open innovation Piquadro MyStartupFunding Program, nella startup bolognese Vintag, un marketplace del second hand esclusivamente dedicato al vintage. Piquadro intende far crescer questa app con l'aiuto anche dei due partner recentemente entrati, Fashion Technology Accelerator e il fondo di venture capital Hatcher +.