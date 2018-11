Piquadro: fatturato in crescita nel trimestre, volano i ricavi di The Bridge

Alessandra Caparello 22 novembre 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Cresce il fatturato del gruppo Piquadro che al 30 settembre 2018 segna un aumento del 42,3% a 66,59 milioni di euro contro i 46,81 del periodo precedente. L’utile netto della società attiva nell'ideazione e produzione di articoli di pelletteria si porta a quota 38,23 milioni di euro mentre l’utile adjUsted segna una crescita del 23,2% a quota 3,43 milioni di euro.L’aumento dei ricavi è stato determinato dall’introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di giugno 2018, della Maison Lancel, che ha registrato ricavi per 16,5 milioni di Euro, dall’aumento del 4,0% delle vendite a marchio Piquadro e dall’incremento del 17,2% delle vendite a marchio The Bridge. Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi sei mesi risultano in crescita del 4,0% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2017; tale incremento è stato determinato principalmente dalla crescita delle vendite nel canale wholesale che è risultata paria circa il 6,2% e che rappresenta il 62,7% delle vendite a marchio Piquadro. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell’esercizio risultano in crescita del 17,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2017; tale incremento è stato determinato sia dalla crescita del 16,8% del canale wholesale, che rappresenta il 71,1% delle vendite a marchio The Bridge, sia dall’aumento del 18,3% delle vendite del canale DOS (incluso il sito e-commerce della The Bridge), che rappresentano il 28,9% delle vendite a marchio The Bridge. A Piazza Affari il titolo Piquadro segna un +2,99%.