Piquadro: fatturato a 19,15 mln nel I trimestre (+37,2%)

Titta Ferraro 12 luglio 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2017/2018 il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 19,15 milioni di euro, in aumento del 37,2% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente, chiuso a circa 13,96 milioni. Aumento dei ricavi determinato sia dall'introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge, che ha registrato nel periodo aprile-giugno 2017 ricavi per 4,57 milioni di euro, sia dall'aumento del 4,4% delle vendite a marchio Piquadro.Dal punto di vista geografico, i ricavi del Gruppo Piquadro al 30 giugno 2017 evidenziano un incremento del 46,6% (pari a circa 4,6 milioni di Euro) sul mercato italiano, che assorbe il 75,6% del fatturato, e una crescita del 40,0% (pari a circa 1,1 milioni di Euro) nel mercato europeo che si attesta così al 20,7% delle vendite consolidate. Nell'area geografica extra europea il fatturato è invece in flessione del 43,2%, pari a circa 0,5 milioni di euro.