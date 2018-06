Piquadro compra Lancel, Richemont riceverà quota utili per dieci anni (fino massimo a 35 mln di euro)

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Piquadro compra Lancel International dal Gruppo Richemont. Lo rende noto il gruppo bolognese in un comunicato. Quale prezzo per l'acquisizione, il colosso del lusso svizzero riceverà una quota degli utili realizzati dal gruppo Lancel nei dieci anni successivi al closing. "La quota complessiva di utili che potrà essere destinata a Richemont in base a tale meccanismo non potrà eccedere i 35 milioni di euro", spiega la società in una nota.Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2018, il Gruppo Lancel ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni e ha registrato un Ebitda negativo di circa 23 milioni. Alla data di perfezionamento dell’acquisizione, il Gruppo Lancel presenta una posizione finanziaria netta positiva di circa 41 milioni di Euro, con risorse finanziarie sufficienti per supportare l’attività, una struttura di costi operativi annuali significativamente ridotta per effetto di azioni già adottate da Richemont nonché un patrimonio netto stimato di circa 36 milioni. La Maison Lancel, con sede a Parigi e fondata nel 1876, crea e distribuisce pelletteria di lusso di qualità.