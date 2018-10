Piovan: sbarco sullo Star venerdì 19 ottobre, prezzo fissato a 8,3 euro (parte bassa forchetta)

Daniela La Cava 17 ottobre 2018 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Piovan, gruppo veneto attivo nel settore delle macchine ausiliarie per il trattamento delle materie plastiche, ha annunciato stamattina la chiusura anticipata del periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale di azioni ordinarie di Piovan con una domanda, al prezzo di offerta, pari a due volte il quantitativo di azioni offerte. Il prezzo di offerta è stato invece fissato a 8,3 euro per azione (ovvero nella parte bassa della forchetta di prezzo compresa tra 8,3 e 10,1 euro annunciata in precedenza) che corrisponde a una capitalizzazione della società pari a 423 milioni, al netto delle azioni proprie.