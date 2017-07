Pininfarina: conclusa in anticipo l’offerta in borsa dei diritti inoptati

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati nell’aumento di capitale, Pininfarina ha annunciato i 99.080 diritti non esercitati (c.d. “Diritti Inoptati”) sono tutti stati venduti oggi nel corso della prima seduta.