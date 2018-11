Pimco sottoscrive il bond da 3 miliardi emesso da Unicredit

Alessandra Caparello 28 novembre 2018 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Pimco ha interamente sottoscritto l’emissione da 3 miliardi di dollari offerta da Unicredit. A riferirlo una fonte vicina anche se da parte dei diretti interessati non arrivano ancora conferme.Il grande asset manager americano è stato l'unico acquirente della vendita a sorpresa di obbligazioni a cinque anni da parte della banca guidata da Jean Pierre Mustier. Si tratta in particolare di un prestito della categoria senior non-preferred a scadenza 5 anni, inserito nella cornice del programma US Global Mtn program. Il titolo garantisce un premio di 420 punti base sulla curva swap in euro a cinque anni e il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley e UniCredit Bank in qualità di dealer. Il nuovo maxi bond sarà valido ai fini del nuovo standard prudenziale Tlac (Total Loss Absorbing Capacity) e si prevede un impatto positivo per gli attivi ponderati per il rischio (Rwa) di circa 73 punti base nel terzo trimestre 2018.