Pimco: rischio default Italia basso ma c'è. Emissione moneta parallela possibile, fece così la California

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2018 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Il rischio che l'Italia possa fare default sul proprio debito sovrano è molto basso ma non è del tutto escluso. E' quanto ha detto di ritenere Andrew Balls, chief investment officer per Pimco, stando a quanto riporta Reuters.Per Balls non è del tutto esclusa, anche se modesta, anche la possibilità che l'Italia finisca con l'emettere una moneta parallela all'euro e dunque finisca con il ridenominare il proprio debito pubblico.Il rischio che il Tesoro che non riesca a finanziarsi sul mercato dei capitali viene considerato invece, significativo ma non elevato.Il commento arriva poche ore dopo la decisione della Commissione europea di bocciare in via ufficiale la manovra M5S-Lega e di aprire dunque alla procedura di infrazione contro l'Italia."Un default sovrano dell'Italia è improbabile ma non si può dire che sia a rischio zero. Lo scenario più plausibile è quello di un misto tra emissioni in una valuta parallela o persino una ridenominazione del debito", ha detto Balls, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Londra."Dopo il 2008 la California si è finanziata in un'altra valuta, se è potuto succedere lì è ovvio che non si possa escludere nel caso dell'Italia".