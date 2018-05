Pimco: Bce non interviene, shortate bond italiani. Premio non sufficiente per rischio uscita euro

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

"La Bce non ha gli strumenti nè dispone del mandato per risolvere quella che è una crisi politica italiana". Così aggiunge la fonte vicina alla Bce, stando a quanto riporta Reuters, motivando la decisione della banca centrale di non intervenire nella crisi italiana.Immediata la reazione di Andrew Balls, responsabile investimenti della divisione macro di reddito fisso di Pimco, che afferma che "i bond italiani al momento non offrono un premio sufficiente per il rischio - sebbene non elevato- di uscita dall'euro".