Pil: crescita Italia ancora molto inferiore rispetto ad altri paesi avanzati (Csp)

Continua la striscia positiva per l'economia italiana. Nel quarto trimestre del 2016 il prodotto interno lordo italiano segna un +0,2% rispetto al trimestre precedente. E' la nona crescita congiunturale consecutiva. Sul risultato dello scorso trimestre hanno influito tre giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente. "Anche considerando questo elemento - rimarca il Centro Studi Promotor (CSP) - il risultato ottenuto dal nostro Paese è modesto, se si considera che, sempre nel quarto trimestre 2016, gli incrementi ottenuti in altre economie avanzate sono stati decisamente superiori (Regno Unito +0,6%; Stati Uniti +0,5%; Francia +0,4%)".



"La ripresina dell’economia italiana iniziata nel 2013 è tuttora in atto anche se con tassi di crescita decisamente contenuti", aggiunge il Centro Studi Promotor rimarcando come nell’intero 2016 il Pil italiano si è riportato sui livelli del 2012, ma rimane ancora al di sotto del massimo ante-crisi del 2007 di oltre il 7%.