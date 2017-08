Pil: Renzi, il tempo è galantuomo e i risultati arrivano

Titta Ferraro 16 agosto 2017 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

"Iltempo è galantuomo: basta saper aspettare. Oggi i dati ISTAT dicono che la strategia di questi anni produce risultati. Flessibilità, non austerity. Giù le tasse a ceto medio e imprese che investono. Scommettere sulla crescita, non sul declino. I risultati arrivano, il tempo è davvero galantuomo". Così l'ex premier Matteo Renzi in commento ai dati odierni sul PIl italiano.