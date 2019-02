Pil Italia, pesante downgrade Ue. Bruxelles spiega: economia 'anemica', effetto 'marginale' reddito cittadinanza

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea motiva in una nota la decisione di tagliare le stime sul Pil italiano del 2019 e 2020, parlando di economia 'anemica" e di un effetto del reddito di cittadinanza sui consumi privati che sarà, a suo avviso, "marginale".Bruxelles ha abbassato l'outlook sulla crescita italiana prevista per il 2019 da +1,2% a +0,2%.Downgrade anche sul Pil del 2020, atteso ora in espansione dello 0,8%, 4 decimali di punto in meno rispetto alle previsioni di novembre.