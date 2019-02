Pil Italia: Ue verso maxi downgrade outlook, taglierà stime a +0,2% per 2019 (rumor)

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Oggi è il giorno in cui la Commissione europea rivedrà le stime sulla crescita del Pil italiano prevista per il 2019.In base alle ultime indiscrezioni, l'Ue dovrebbe effettuare un drastico taglio dell'outlook, dopo i vari downgrade arrivati nelle settimane precedenti da istituzioni del calibro di Bankitalia e Fmi, e dopo i dati Istat che hanno confermato come il paese sia scivolato in recessione tecnica.Al momento, la previsione dell'Ue sul Pil italiano è pari a +1,2% ma i rumor parlano di un maxi downgrade a un tasso di appena +0,2% per l'intero 2019. (il governo M5S-Lega ha una stima al tasso dell'1%).