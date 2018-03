Pil, Istat: a preoccupare consumi al palo (Unc)

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

"Anche se la crescita è in linea con le previsioni del Governo, come attestato dai dati del Pil in volume di ieri, quello che ci preoccupa per il futuro è che la spesa delle famiglie residenti, che rappresentano il 60% del Pil, non solo sono ancora al palo, ma registrano un rallentamento rispetto al trimestre precedente, quando erano saliti dello 0,4% su base congiunturale" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, dopo i dati comunicati stamattina dall'Istat sul Pil del quarto trimestre 2017."Insomma, già si cresce poco, ma se poi si cammina nella direzione sbagliata, è ancora peggio. Per questo invitiamo il prossimo Governo a ridare capacità spesa a chi fatica ad arrivare alla fine del mese, non solo per un fatto di equità, ma perché hanno una maggiore propensione marginale al consumo", conclude Dona.