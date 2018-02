Pil: Confcommercio stima rallentamento a febbraio

Titta Ferraro 16 febbraio 2018 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Confcommercio prevede per febbraio una crescita del PIL mensile dello 0,1% (m/m) e una crescita tendenziale dell’1,3%, in rallentamento rispetto al mese di gennaio. la previsione si basa sugli ultimi riscontri che vedono la produzione industriale a dicembre registrare una variazione dell’1,6% su base mensile e un aumento del 3,9% su base annuale. Segnali negativi provengono dal mercato del lavoro, dove si è registrato a dicembre un calo degli occupati dello 0,3% (m/m). Il sentiment delle famiglie, delle imprese del commercio al dettaglio e delle imprese manifatturiere ha registrato a gennaio un calo, rispettivamente, dello 0,9% (m/m), del 3% (m/m) e dello 0,3% (m/m). "Infine - aggiunge Confcommercio - permane una situazione di stabilità per il fatturato dei servizi che, nel terzo trimestre del 2017, ha registrato una variazione congiunturale nulla mentre i nuovi ordinativi industriali hanno registrato, a novembre, una crescita dello 0,3% (m/m)".