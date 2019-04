Pil: Confcommercio, ad aprile attesa crescita nulla

Daniela La Cava 16 aprile 2019 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Il quadro generale "resta debole, con fiducia e consumi in calo nei primi mesi dell'anno". È quanto scrive l'ufficio studi di Confcommercio presentando la congiuntura di aprile relativa all'economia italiana. "Il quadro congiunturale continua a essere caratterizzato da andamenti contrastanti - continua Confcommercio -. Relativamente favorevole la dinamica della produzione industriale nel primo bimestre dell'anno, in contrapposizione al clima di fiducia di famiglie e imprese che mostra un marcato declino e ai consumi, in forte calo a marzo"."Se nello stesso mese si registrerà una riduzione della produzione industriale e dell'occupazione si modificheranno al rialzo le probabilità di passare dalla stagnazione alla recessione", si legge ancora nella congiuntura. Sulla base di questi andamenti Confcommercio stima, ad aprile, una variazione congiunturale nulla del Pil mensile, e una decrescita dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2018.