Pil, Boccia: "0,1% chiaramente non basta e bisogna fare molto di più"

Alessandra Caparello 10 maggio 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Siamo fuori dalla recessione tecnica ma non basta. Punta il dito contro lo 0,1% del PIL il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parlando con la stampa a margine della presentazione a Milano del nuovo censimento con scadenza triennale delle Pmi."Siamo fuori dalla recessione da un punto di vista tecnico ma lo 0,1% chiaramente non basta e bisogna fare molto di più. La politica industriale di un grande paese è fatto di piccoli passi e il decreto crescita e lo sblocca cantieri sono dei primi passi ma ora occorre farne tanti altri", ha detto il presidente di Confindustria. “La Germania riparte con timidezza ed è un fatto importante. Sta di fatto che noi cresciamo in maniera lenta e quindi dobbiamo affrontare il tema della crescita che noi abbiamo posto da tempo senza sforare il 3% del rapporto deficit pil e facendo tesoro delle risorse che abbiamo e portandole su crescita e lavoro". "In autunno si prevede una manovra rilevante e quindi più che preoccupati bisogna prenderne consapevolezza ed evitare effetti traumatici per il paese", ha concluso Boccia.