Pietro Modiano: "Carige non c'entra nulla con Mps. Nazionalizzazione non è sul tavolo"

Alessandra Caparello 9 gennaio 2019 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Lanazionalizzazione nè è sul tavolo, nè è necessaria: così Pietro Modiano, commissario di Banca Carige in conferenza stampa. "Carige non c'entra nulla con Mps per motivi di ordine di grandezza: per mettere in sicurezza Carige bastavano e bastano 320 milioni che il Fondo interbancario aveva stanziato con le obbligazioni e che era destinato a essere convertito in capitale se l'assemblea avesse approvato l'aumento" sottolinea Modiano.