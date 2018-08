Pierrel: offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’aumento di capitale, Pierrel ha annunciato che nel periodo di opzione sono state sottoscritte 107.436.228 azioni, pari al 49,67% del totale, per un controvalore di 17.297.232,71 euro.“Alla fine del periodo di opzione è stata quindi raggiunta la soglia di inscindibilità dell’aumento di capitale fissata dall’assemblea degli azionisti della società del 22 novembre 2017 che presupponeva la sottoscrizione per cassa dell’aumento di capitale entro la fine del periodo di opzione per un importo almeno pari a euro 5,2 milioni”, si legge nella nota della società.I diritti inoptati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2018.